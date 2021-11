Осъдиха Кевин Спейси да плати 31 милиона на сериала "Къща от карти"

К евин Спейси и неговите продуцентски компании трябва да платят на студиото зад сериала "Къща от карти" 31 милиона щатски долара за понесени загуби от уволнението на актьора, обвинен в сексуални посегателства, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Това става ясно от окончателно арбитражно решение. Документът е внесен във Върховния съд на Лос Анджелис с искане за одобрение от съдия.

Арбитрите смятат, че Спейси е нарушил изискването в договора си за професионално поведение, като "е предприел определено поведение спрямо няколко членове на екипа във всеки от петте сезона, в които участва и е изпълнителен продуцент на "Къща от карти".

Студиото Ем Ар Си, което стои зад сериала, трябваше да уволни Спейси в средата на шестия сезон. Наложи се също да бъде пренаписан сценарият с цел отстраняване на героя му, изпълняващ главна роля в поредицата, а сериите бяха намалени на осем от планираните тринадесет, за да се спазят договорените крайни срокове. В резултат на това загубите възлизат на няколко десетки милиона щатски долара, се казва в документа.

"Безопасността на нашите служители, на снимачните площадки и работната обстановка е от първостепенно значение за Ем Ар Си", се казва в изявление, разпространено от студиото.

Представител на Спейси не отговори на запитване, изпратено от Асошиейтед прес. Адвокатите му твърдят, че действията на актьора не са били съществен фактор за понесените загуби.

Тримата арбитри се произнесоха след продължила три години съдебна битка и осемдневни изслушвания по казуса, преминали при закрити врати. Кевин Спейси (62 г.) обжалва решението.

