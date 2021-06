Кевин Спейси се завръща в киното, с каква роля

К евин Спейси се завръща в киното с филм на италианския режисьор Франко Неро, съобщи Reuters.

Снимките на продукцията със заглавие "Човекът, който нарисува Господ" (The Man Who Drew God) са в северния италиански град Торино.

