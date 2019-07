С ъдебните власти оттеглиха обвиненията срещу актьора Кевин Спейси. Той беше обвинен в сексуална агресия и непристойно поведение в американския щат Масачузетс, предадоха световните агенции.

Решението беше очаквано след съдебно заседание по случая на 8 юли, на което обвинителят на Спейси - млад мъж, който твърдеше, че е бил обект на агресия от негова страна през юли 2016 г. - предпочете да запази мълчание.

Kevin Spacey Criminal Charges Dropped In Massachusetts - NPR https://t.co/hj9GAsVFXY pic.twitter.com/rW5Pow0peA — Iwan Fals (@iwan_palezh) July 18, 2019

В писмо до съдията по делото прокурорът на остров Нантъкет, мястото на което е станала предполагаемата агресия, аргументира решението си за прекратяване на съдебното преследване срещу Спейси заради това, че свидетелят в основата на оплакването не е на разположение да дава показания.

По случая 59-годишният актьор беше обвиняван, че през юли 2016 г. е накарал 18-годишен служител на бар да пие, а после го опипал. Спейси беше обвинен за непристойно поведение и агресия в края на 2018 г.

Ново обвинение срещу Кевин Спейси, явява се в съда през януари

По-рано този месец гражданският иск срещу него беше оттеглен от адвокатите на предполагаемата му жертва. Но обвиненията за криминално деяние останаха в сила, за да може следователите да получат правото да проверят телефона на предполагаемата жертва. Обвинителят го използвал, за да заснеме предполагаемата агресия и после я коментирал, разменяйки си съобщения с тогавашното си гадже и с група приятели.

Criminal charges against actor Kevin Spacey have been dropped in Nantucket trial https://t.co/M6tK1raUvK pic.twitter.com/aIVkdfBACg — CBS News (@CBSNews) July 18, 2019

Полицията прегледала телефона и извлякла данните от него, а после го върнала на притежателя му. Той бил предупреден, че всеки опит за манипулиране на телефона може да му коства съдебно преследване. Тогава предполагаемата жертва се позовала на петата поправка от американската конституция, която позволява на свидетел да запази мълчание, за да не се изложи на риска да бъде обвинен в нещо.

Така се стигнало до мълчанието на обвинителя в съдебната зала на 8 юли и до прекратяване на случая срещу Спейси.

Актьорът обаче е обвиняван за агресия над други млади мъже. Неговата кариера пострада още след първите подобни обвинения, появили през ноември 2017 г. в разгара на движението #MeToo.

Противоречиви коментари заляха социалните мрежи след новината за оттеглените обвинения -

някои иронизират ситуацията, други подкрепят звездата.

"Предполагам, че сега той може да се върне към нормалния си живот", коментира с шеговит тон потребител в Туитър, публикувайки този гиф.

Seeing the case has been dropped against Kevin Spacey. I guess he can get back to his normal routine now. pic.twitter.com/VIycW6Jk0s — Gary (@hypermole80) July 18, 2019

"Сега Netflix може да снима отново последния сезон на "Къща от карти", гласи друг коментар.

If Kevin Spacey's charges have been dropped, then can Netflix redo the last season of House of Cards. I mean, it was a botched job pic.twitter.com/rKJPiPBZd1 — Daria (@Christo36981201) July 18, 2019

Припомняме, че от продукцията започнаха снимки на шести последен сезон в началото на 2018, но без участието на Спейси именно заради обвиненията срещу него.

"Той отново е в играта", коментира почитател на актьора.

"Кевин Спейси е невинен. Великият актьор беше оправдан. Как да унищожим живота на някого - кажете на всички, че ви е докоснал или погледнал и кариерата му е унищожена. Това е Америка", гласи друг коментар в Туитър.

Kevin Spacey is innocent. Great actor acquitted. How to destroy a person's life - tell everyone that he touched you or looked at you and his career will be destroyed. This Is America. ✌️@KevinSpacey pic.twitter.com/QQ0jmy02Ao — Slava Strunin (@slavastrunin) July 18, 2019

