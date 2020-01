Кейт Мидълтън снима оцелели от Холокоста

Х ерцогинята на Кеймбридж често показва своето увлечение по фотографията. Този път тя застава зад обектива с важна мисия - да отбележи Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста и 75-годишнината от освобождението на концлагера Аушвиц.

Съпругата на принц Уилям фотографира двама оцелели от Холокоста и техните внуци. Снимките ще бъдат представени в изложба, която ще бъде открита по-късно тази година. В нея ще бъдат включени 75 фотографии.

Лицата от снимките на херцогинята са Стивън Франк и Ивон Бернщайн. Заедно с техните внуци, както и някои сантиментални предмети с лично значение, те застават пред камерата на Кейт Мидълтън в двореца Кенсингтън.

„Историите на тези хора ще останат завинаги с мен!“, споделя Кейт.

Steven Frank was photographed with his granddaughters, Maggie and Trixie.



Steven (Centre, 2nd photo) was sent to Westerbork transit camp and then on to Theresienstadt. Steven and his brothers were 3 of only 93 children who survived the camp, out of 15,000 children sent there. pic.twitter.com/zaBhWyLHns