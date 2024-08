Кейли Куоко от „Теория за големия взрив“ се сгоди

З вездата от „Теория за големия взрив“ Кейли Куоко се сгоди за приятеля си Том Пелфри.

Кейли и актьорът от „Озарк“ започват да се срещат през 2022 г., а миналата година посрещат първото си дете - Матилда.

Двойката се обърна към социалните мрежи, за да съобщи вълнуващата новина, като звездата Кейли сподели снимка в своите Instagram Stories, на която блести пръстен, докато гали лицето на Том.

Kaley Cuoco and Tom Pelphrey are engaged! 💍 pic.twitter.com/KT1KYHyfra

„Невероятен уикенд“, написа тя под снимката, преди по-късно да публикува видео със златния пръстен и да се развълнува от „дивото, красиво пътуване“, на което е била двойката.

„Какво диво, красиво пътуване може да бъде животът“, написа тя. „Благодарна съм за всеки път, който ме доведе право при теб @tommypelphrey“.

#KaleyCuoco is engaged! Beau Tom Pelphrey popped the question with a dazzling ring he designed with Shahla Karimi Jewelry! pic.twitter.com/9yKWjNnKsT