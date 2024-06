"Като ядосана фея": Крис Браун увисна във въздуха по време на концерт (ВИДЕО)

К рис Браун остана във въздуха по време на концерта си в Ню Джърси в сряда, след като изпълнението му не мина по план.

Рапърът беше оставен да виси от тавана на Newark's Prudential Center по време на песента си „Under the Influence“.

Според видеоклип на фен той продължил да изпълнява хита си, докато дискретно сигнализира на сценичния екип да му помогне.

В продължение на няколко минути Браун се рее над арената, докато чака помощ.

В крайна сметка членовете на екипа пристигнаха на сцената с голяма стълба, за да помогнат на 35-годишния R&B изпълнител да слезе, според последващ клип.

Според Hollywood Reporter певецът на „With You“ казал на тълпата, че е ядосан, но се е справил сравнително лесно със ситуацията.

В отговор на видеоклиповете един фен коментира: „Този ​​човек висеше дълго време, преди някой да разбере, че е заседнал.“

„Той се справи толкова професионално“, добави друг.

„Харесва ми как той просто виси там като ядосана фея“, иронизира трети.

Chris Brown gets pissed off at staff after getting stuck in the air during his New Jersey concert performance



pic.twitter.com/6UPRvYEdxR