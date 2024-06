Какво се случва, когато самолет се сблъска с птица?

К ъсно вечерта в понеделник полет VA 148 на Virgin Australia излита от Куинстаун в Нова Зеландия с крайна дестинация Мелбърн. Малко след излитането десният двигател на самолета Boeing 737-800 започва да издава силни трясъци, последвани от пламъци.

Пилотът продължил полета с останалия двигател, като 73-те пътници и екипажът на самолета се приземили аварийно на близкото летище Инверкаргил.

Virgin Australia заявява, че драматичният развой на събитията е причинен от "възможен удар на птица". Летището в Куинстаун омаловажава вероятността за удар от птица, като заявява, че "по това време в района на летището не са открити птици".

Въпреки че не знаем какво точно се е случило, ударът от птица е често срещан и реален риск за самолетите. То може да повреди самолетите и дори да доведе до смъртни случаи.

Колко често самолети се сблъскват с птици?

Първият сблъсък с птица е регистриран от Орвил Райт през 1905 г. над царевично поле в Охайо.

Сега те се случват всеки ден, с известна сезонна променливост, дължаща се на миграционните модели на птиците.

