Какво направи Джей Зи за 50-тия си рожден ден

Н а 4 декември един от най-емблематичните рапъри отпразнува своя 50-и рожден ден.

По повод празника рапарът Jay-Z направи подарък на феновете и близките си.

Подаръкът е специално производство коняк от марката D’USE, произведен през 1969 година, в лимитирана празнична опаковка.

D'USSÉ 1969 Anniversaire е коняк, произведен във Франция, където се правят и други популярни напитки на марката.

Разликата обаче е, че полученият коняк е отлежал в специално изработена дъбова бъчва с eau de vie - плодово бренди.

Серията е специалния подарък по повод юбилея на рапъра.

