Х аресвате някого, но не знаете как да му го кажете? Това е много важна и вълнуваща стъпка, свързана с немалко притеснения. В напрегнати ситуации хората се успокояват, когато си пуснат музика. А защо да не използвате силата на това изкуство, за да спечелите момичето на мечтите си?

Може да изберете някоя от 60-те милиона песни, които стрийминг услугата TIDAL предлага. Там ще намерите голямо разнообразие от ексклузивни песни и албуми на топ артисти, включително най-новите произведения на любимите ви изпълнители. Благодарение на платформата ще се насладите на подкаст с музика от всички жанрове, както и на плейлисти, специално създадени за различни поводи и настроения. Така ще сте готови не само за предложение за брак, но и за всякакви социални събития.

Ето нашия топ 10:

1. Goo Goo Dolls - "Iris"

Това е класически избор, за да покажете на жената, която обичате колко много значи тя за вас.

"Просто искам да знаеш кой съм аз... "

Песента е добър избор и за първи танц с любимия човек.

2. Scorpions – "Still loving you"

Какво по-добро извинение и признание в любов от тази песен? Ако имате проблеми с половинката си и сте решили да ги изгладите – това е една от песните, които могат да ви подкрепят в трудното начинание.

"Време, нужно е време,

за да спечеля любовта ти отново.

Ще бъда там и ще чакам.

Любовта, само любовта

може да ми върне твоята любов някой ден."

3. Eric Clapton - "Wonderful Tonight"

Вашата любима ви пита как се чувствате, а вие искате ѝ покажете колко много я обичате. Тази песен е за вас.

"Чувствам се прекрасно, защото виждам

светлината на любовта в очите ти.

А най-странното е, че

не осъзнаваш колко много те обичам."

4. Bon Jovi - "Livin' On A Prayer"

Песента показва трудностите, пред които една двойка е изправена в живота. Но и доказва, че когато са заедно – всичко може да се разреши:

„Принадлежим си и това е много.

Ще дадем всичко от себе си – от любов.“

5. Ed Sheeran – "Perfect"

“Намерих жена по-силна от всеки, когото познавам.

Тя споделя мечтите ми, надявам се някой ден да споделяме общ дом“.

6. John Legend - "All of Me"

Да признаеш на някого, че обичаш всичките му „съвършени несъвършенства“ е най-сигурният начин да затвърдиш любовта, която гледа със сърцето.

Ето и няколко български предложения:

В България TIDAL се разпространява от VIVACOM и е включена в някои от тарифните планове на мобилната услуга. Най-хубавото е, че ако решите да разгледате сватбен или друг плейлист, вие можете да го направите по всяко време на денонощието, без да се налага да хабите мегабайтите си на висока скорост до края на годината.

С TIDAL не е нужно да се притеснявате, че няма да имате музика, когато сте офлайн. Можете да изтеглите любимото си съдържание и да слушате и без достъп до WI-FI. Ако изберете да разкриете чувствата си на някое усамотено място – пак ще получите музикален фон за подкрепа с най-доброто качество на звука.

7. Б.Т.Р. – "Море от любов"

Защо да не изненадате половинката си и да й предложите на концерт на любима българска група? Б.Т.Р могат да помогнат за красивото музикално оформление, което да предаде посланието ви съвсем ясно:

"Оо, аз чакам твоя знак

и двама с теб ще открием

оо, нов прекрасен свят -

дай ми ръка, подай ми ръка!"

8. D2 – "Две следи"

Песен, която също може да използвате, за да покажете на половинката си колко много я цените.

"Нека просто две следи

да оставим аз и ти!

В този свят студен

бъди до мен,

бъди до залезния ден!"

9. ФСБ – "Пак ще се прегърнем"

Вашата половинка е рамото, на което се опирате, когато проблемите превземат ежедневието и загубите почва под краката си. За да ѝ покажете, че можете винаги да разчитате един на друг, пуснете тази песен:

"Мен ми стига – ти си тук,

имаш още мойто рамо;

стига ми, че без звук

пак се прегръщаме".

10. D2 - "Аз и ти"

Нещото, което всеки иска, след като е намерил любовта на живота си – да остане винаги с нея.

"И нека нащо лято продължи,

помня всяка наша малка среща,

помня дългите солени дни,

любовта вечна е нали."

