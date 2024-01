Какво е абсолютна нула и възможно ли е да я постигнем

А бсолютната нула е най-ниската теоретична температура, която учените са определили като минус 459,67 градуса по Фаренхайт ( или минус 273,15 градуса по Целзий). Това е дори по-студено от атмосферата в Космоса.

Досега нищо, което познаваме, не е достигнало абсолютната нула. Но възможно ли е дори да се постигне този смразяващ етап?

За да отговорим на този въпрос, нека проучим какво всъщност е температурата.

Склонни сме да мислим за температурата като за това колко горещо или студено е нещо, но всъщност тя е мярка за енергията или вибрациите на всички частици в системата. Горещите предмети имат повече енергия, така че техните частици могат да вибрират по-бързо. Точката, в която частиците нямат никаква енергия - и следователно спират да се движат - е това, което се определя като абсолютна нула.

Учените се интересуват от достигането на тези ниски температури, защото се появяват доста интересни квантови ефекти, когато частиците се забавят. Фундаментален принцип в квантовата механика е двойствеността вълна-частица - явлението, при което частица като фотон от светлина може да се държи или като частица, или като вълна, обяснява Санкалпа Гош, теоретичен физик в Индийския технологичен институт в Делхи .

“Когато се занимаваме с квантово-механични частици, важно е да запомните тяхната „неразличимост“ – „не е възможно да проследим частиците или вълните поотделно, както можем с по-големи обекти“, казва Гош пред Live Science.

„Произходът на това може да бъде проследен назад до известния принцип на несигурността на Хайзенберг, който определя количествено вероятностния характер на квантово-механичното измерване. Тази вероятностна природа придава вълнообразен характер на квантовата механична частица", казва ученият.

Is it possible to reach absolute zero? https://t.co/ECZQHlaHSA