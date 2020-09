Как влияе бракът върху теглото на двойките

Н якога замисляли ли сте се как бракът може да повлияе върху теглото на хората?

Американски учени доказаха - женитбата влияе върху понижаването на теглото на задомените двойки. Мъжете и жените, встъпващи в брак, бързо свалят излишните килограми и не повишават теглото си след това, пише "Дейли мейл".

