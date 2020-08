Как изследването на Космоса ще помогне в борбата с бактериите

И зследвания на Космоса може да доведат до решаването на огромен медицински проблем, разказват в новото видео на канала "Now You Know" във Vbox.

Плазмата спомага за заздравяването на хронични рани, като унищожава резистентните бактерии.

Опасни ли са татуировките?

Все пак медицинското използване на плазмата за това лечение е все още в начален стадий.

Учените са убедени, че новата технология ще изпълни своето първоначално предназначение.

