Заради разюздано парти: Разследват персонал на Бъкингамския дворец

Б ъкингамският дворец съобщи, че ще разследва персонала, работещ за британското кралско семейство, след афтърпарти, което според вестник „Сън“ е приключило с „побой“ и „кавга в бара“, пише Ройтерс.

След вечерен прием в Бъкингамския дворец неговите служители са се отправили към близкия бар, за да продължат празненството. Партито обаче излязло извън контрол и била извикана полиция, „след като били хвърлени чаши и нанесени удари“, пише „Сън“.

Buckingham Palace staff 'arrested at Christmas party as it spirals out of control'https://t.co/vR0WP7xSxH