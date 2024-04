Как хората са почиствали устата си, преди да бъде изобретена пастата за зъби?

Д енталната хигиена е изминала дълъг път през последните няколкостотин хилядолетия.

Докато повечето от нас сега автоматично мият зъбите си два пъти дневно, древните хора са имали много повече трудности с грижата за своите перлени бели зъби. За съжаление на предците ни, които отдавна са в зъбите, много от техните архаични стоматологични практики изглежда са били неефективни, което е довело до високи нива на кариес и заболявания на венците сред праисторическите скелети - въпреки че доказателствата сочат, че те поне са се опитвали да поддържат зъбите си в прилично състояние.

