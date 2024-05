Как да прекарате 36 часа в Цюрих

В ъпреки че е най-големият град в Швейцария, Цюрих често се пренебрегва като междинна спирка между летището и зимните курорти в планините, но този живописен банков център, граничещ с Цюрихското езеро, има какво да предложи на посетителите, които решат да останат известно време. Там можете да посетите музеи от световна класа и да видите много възхвалявания оркестър Tonhalle. Преустроена пивоварна приютява съвременни художествени галерии, а изненадващо красиви фрески се крият на най-неочакваното място. Въпреки че има неща, които се случват целогодишно в Цюрих – като фотографски изложби, фестивали като ZüriCarneval и архитектурно значими отворени за посещение къщи – има и много сезонни забавления, които можете да преживеете през по-студените месеци, независимо дали става дума за това да хапнете фондю в ретро трамвай или да се разходите до зимата страна на чудесата на върха на местна планина, преди да се спуснете с шейна.

Петък

Вижте цветните фрески в полицейския участък

Едно пътуване до полицейското управление обикновено не е добро начало на уикенда, но в Цюрих това може да е достойно изключение. Във входното антре на полицейския щаб е скрито едно от най-важните произведения на изкуството в града - истинска фреска, завършена през 1926 г., известна като Blüemlihalle, в което се превод означава „зала с цветя“. Абстрактните флорални форми и шарки са изрисувани върху сводестия таван от Аугусто Джакомети, чието фамилно име може да познавате. Швейцарският художник произхожда от същото артистично семейство като Алберто Джакомети - най-известен със своите вретенообразни фигурки. Пространството е официално отворено за посетители само между 14:00ч. и 17:00 часа, от сряда до събота, като през това време има безплатни обиколки.

Полюбувайте се на часовниците в забележителната сграда на бивша банка

Разходете се на юг по Банхофщрасе, престижната главна търговска улица на Цюрих, която се простира от централната жп гара до езерото. Признаците за дългогодишните връзки на Швейцария с часовникарството и финансите са навсякъде. Спрете в AP House, магазин, открит през 2022 г. от производителя на луксозни часовници Audemars Piguet, който се помещава в покритата с мрамор бивша зала на някогашната най-стара банка в Швейцария, Bank Leu. Днес величествената сграда с мозаечната си настилка и внушителни колони е под историческа защита. За да пробвате часовниците, запазете си час предварително.

Опитайте швейцарската кухня или се повозете на трамвая

Храната в Цюрих днес е нещо повече от алпийско изобилие. Bauernschänke, в стария град, е модерно, уютно бистро и първият ресторант, собственост на Ненад Млинаревич, швейцарски готвач, спечелил няколко звезди Мишлен през кариерата си. Поръчайте любимото домашно свинско (27 франка), мариновано с лайм, сладко от чили и соя и се яде завито в листа от маруля и кисели краставички.

The Fondue Tram, a historical tramway in which you can eat cheese fondue while traveling around Zurich pic.twitter.com/p4OKFqsRGP — John Currin (@anshanjohn) December 9, 2015

Ако жадувате за нещо класическо, изберете разходка с трамвая Фондю. Бъдете готови да придържите чашата си за вино и чинията си, за да не се изплъзнат от масата. Това е забавен начин да разгледате центъра на града, та и отвъд него, докато си хапвате (109 франка за тристепенно меню ). Първите места за вечеря тръгват от трамвайната спирка Bellevueplatz в 17:30 ч. за двучасовото пътешествие, а второто в 20:15ч. Резервирайте предварително, продължава до края на февруари.

Събота

Върнете се назад във времето

Много от историческите ресторанти и барове в Цюрих изчезнаха, заменени от по-модерни или по-луксозни заведения, но Odeon, който отворил врати през 1911 г., остана. Целодневното кафене и бар било едно от първите места в града, където се сервирало шампанско на чаша, осигурявайки популярността му и през годините и привличало хора като Алберт Айнщайн, Джеймс Джойс и Владимир Ленин.

Cafe Odeon Zurich the place that inspires me every visit. So much history so many great clients. pic.twitter.com/M4IQPqmK — KaaDiki (@KaaDiki) February 7, 2013

Въпреки че е малко вероятно да забележите литературни звезди или политически ръководители там в наши дни, много от детайлите в стил Арт Нуво, включително извитият махагонов бар, са останали. Започнете деня си с кафе (от 6 франка) и кроасан (2,50 франка) или изберете една от по-обилните опции за закуска и се потопете в усещането от оживените години на слава на Odeon, което витае наоколо.

Открийте брега на езерото (и се потопете, ако смеете)

#architecture Le pavillon pour Heidi Weber à Zurich : l’ultime machine à exposer de #LeCorbusier https://t.co/e6qZYS1g6Q. Le pavillon de Le Corbusier à Zurich pour la galeriste Heidi Weber vient de rouvrir après une restauration exemplaire(...) pic.twitter.com/qAHum4RFGe — Meunier Thierry (@MeunierThierry1) August 29, 2019

Пресечете Белвюплац, разходете се край източния бряг на езерото и подминете банята Seebad Utoquai, подходяща за по-издръжливите плувци със студена вода. Отворена е между 11:00 и 14:00 часа през зимните уикенди (8 франка). По-нататък ще видите Pavillon Le Corbusier - музей, който е последната работа на швейцарско-френския архитект, на когото е кръстен и единствената му сграда, изработена от стомана и стъкло. Музеят, който съхранява произведенията на изкуството и дизайна на Корбюзие от 1967 г., е затворен за сезона до май, но е поразителен дори отвън. По същата пътека е „Heureka“ на Жан Тингели - голяма открита кинетична скулптура, направена от колела и други части. Това е чудесно място да се насладите на красивата гледка - в ясен ден можете да видите заснежените планини отвъд езерото.

Опитайте швейцарска класика - гореща скара

„Евтино“ е дума, която рядко се използва за описване на каквото и да било в Цюрих, но Sternen Grill предлага обяд на достъпни цени – поне според швейцарските стандарти. Пропуснете ресторанта с пълно обслужване на втория етаж и се насочете към гишето на приземния, за да поръчате същата храна на почти половината цена. Семейният бизнес от трето поколение остава популярно място сред местните жители (не оставяйте опашката да ви спре, движи се бързо), които може би си поръчват St. Galler bratwurst (8,50 франка), специалитет от телешко и свинско месо от източна Швейцария. Всяка наденица идва с бюрли - руло с измамно твърда коричка. В Швейцария все още продължава дебатът дали наденицата трябва да се потапя в горчица или не. Ако все пак се решите да потопите своята, знайте, че горчицата на Sternen Grill е доста силна.

Разгледайте съвременното изкуство в бивша пивоварна

Сцената на изкуството в Цюрих може да няма същата международна репутация като тази на Базел с неговия световноизвестен панаир на изкуствата, но си заслужава да се види. Докато тълпите се стичат към най-големия музей на изкуствата в Швейцария - Kunsthaus, с голямата си импресионистична колекция, за онези, които предпочитат по-модерното изкуство, препоръчваме да се насочат към Löwenbräukunst. Разходете се из етажите на бившата пивоварна, превърната в културен комплекс и дом на редица самостоятелни арт пространства. Разгледайте отпечатъците и монотипията на ограничени издания, изложени в Edition VFO, организация с нестопанска цел, посветена на това да направи качественото изкуство по-достъпно; повечето творби са на цена под 1000 франка. Посетете уебсайта на Löwenbräukunst за списък с текущи изложби.

Изкачете се на необичайна забележителност

Разходете се из бившия индустриален район Escher Wyss, където фабричните сгради са преустроени, така че включват театър, център за сценични изкуства и джаз барът Moods. Колоритната кула Freitag, направена от 19 рециклирани товарни контейнера, е трудно да бъде пропусната. Построена през 2006 г., кулата е основният магазин на марката аксесоари Freitag, която стартирала в Цюрих и произвежда чанти (с цени, започващи от около 130 франка), портфейли, калъфи за телефони и други артикули от рециклирани брезенти за камиони. Когато магазинът е отворен, можете да се изкачите по стълбите вътре в кулата и да стигнете до върха.

Раздвижете вечерта си с аперол и пържени пържоли

I wanted negronis but I didn't want to be brain dead after 2. Enter Negroni Sbagliato. #cocktails pic.twitter.com/1HOmg9zWeg — Oblee (@obleemusic) January 15, 2024

През уикендите нощният живот на Цюрих се отдалечава от централните барове и се насочва към шумната и оживена Лангщрасе, където хората се обличат изразително и стереотипният излъскан образ на града изчезва. Вековната сграда Schnupf е идеален преход между различни етапи на вечерта: започнете с aperoл в бара, насладете се на вкусни пържоли (48 франка) с пикантен сос Béarnaise за вечеря, след това се полюбувайте на хората наоколо с чаша Negroni Sbagliato (15 франка), тъй като музиката ще се появи малко по-късно през нощта. Менюто не е голямо, но почти всичко, включително кетчупът, е направено на място. Артишокът, който идва със сос от оцет отстрани (19 франка), е истинско удоволствие за небцето. Собствениците на ресторанта са запазили някои от по-старите дизайнерски елементи на сградата, включително мозайката с две маймуни, което само добавя чара на мястото.

Танцувайте в бар с винил

Поемете нагоре по Лангщрасе до сравнително новия Stereo бар, който възпроизвежда винилови записи през висококачествена звукова система. В модерния интериор на сградате от средата на века е използвано много дърво, което придава на мястото топло усещане. Вземете си един от специалните им коктейли, като например кремообразното еспресо мартини или прясното московско муле с джинджифил и юзу (18 франка всеки), след което се присъединете към дансинга и се насладете на мелодиите, които в зависимост от вечерта може да включват електронна музика, хаус и фънк.

Неделя

Опитайте любимата швейцарска закуска

Насочете се към водещото кафене Sprüngli от висок клас - не само заради неговите мини макарони и разположението му с изглед към Банхофщрасе и Парадеплац - площада в сърцето на финансовия свят на Швейцария - но и заради мюслито Bircher – швейцарската закуска от овесени ядки, обикновено смесени с кисело мляко, сок, ядки и плодове (12,50 франка).

You can't visit #Zurich and not pop into a #Sprüngli shop! Look at these #chocolates. How could you possibly resist? pic.twitter.com/RvEgUkRVW2 — Coralie Modschiedler (@thefoodtripper) November 22, 2013

Кремообразната версия на тази закуска в Sprüngli – изобретена от лекар в Цюрих в началото на 1900 г. като здравословна храна – е богата, ароматна и розова, направена от малини, банани, ябълки и червено френско грозде. Има и неделен брънч на шведска маса (до 13:30 ч., 65 франка), който идва с чаша просеко. Не пропускайте декадентския горещ шоколад (7,90 франка), направен от същия 70 процента черен шоколад, който се използва в трюфелите на Sprüngli – вероятно ще е един от най-добрите, които сте опитвали.

Погледнете света през нова перспектива, след което се спуснете с шейна

Въпреки че швейцарските Алпи са лесно достъпни дори за ден, Цюрих разполага със своя собствена планина съвсем наблизо. На 2850 фута Уетлиберг може и да не е гигант, но предлага няколко маршрута за туризъм и ходене със снегоходки. От последната спирка на трамвай № 13 можете да стигнете до върха пеша за по-малко от час (внимавайте, пътеките могат да бъдат малко заледени). Върхът, който има наблюдателна кула, предлага гледка към целия град и езерото. След това посетете един от щандовете за храна (до 28 февруари), където се продава раклет (сирене, разтопено върху варени картофи и маринован лук, 12 франка), или се стоплете в някой от ресторантите. За да се насладите на гледката, без да се потите, влакът S10 от централната гара на Цюрих ще ви спести по-голямата част от пътя нагоре. Слезте на гара Uetliberg, откъдето върхът е на 15 минути пеша. Ако има достатъчно сняг, можете да наемете тобоган (25 франка) в хотела и да се изпързаляте обратно до града.

