Йелоустоун под напрежение: Нов вулканичен отдушник разкрива тайните на супервулкана

Т ой може да е известен с надеждния си гейзер „Олд Фейтфул“, но никога не бива да забравяме, че националният парк Йелоустоун се намира на върха на бучащ, динамичен и активен супервулкан, пише sciencealert.

Промените винаги се случват, понякога зрелищно, понякога не толкова. Но те винаги са интересни. Пример за това е откриването на нов вулканичен отдушник, който е уловен в момент на изхвърляне на облак пара във въздуха.

През август 2024 г. един учен забелязва предупредителния шлейф и започва работа, за да разбере какво представлява той и да потвърди дали наистина е нова хидротермална характеристика.

При по-внимателна проверка се установи, че температурата е 77 градуса по Целзий (171 градуса по Фаренхайт) и много тънък слой сива силициева глина, което показва, че самият отвор е бил наскоро отворен.

Въпреки че самият отвор е нов, той не е непременно показател за нова хидротермална активност. Той е открит в район, наречен Роудсайд Спрингс, под който се намира голяма хидротермална зона; подземна вода, нагрявана от супервулкана, който е в основата на самия Йелоустоун.

