Изумителна мозайка разкрива богатството на древна култура в сърцето на Рим (ВИДЕО)

П о древните улици, по които някога са се разхождали римски велможи, археолозите са открили огромна мозайка, чиито цветове все още са толкова впечатляващи, колкото са били преди 2000 години. Това съобщи порталът IFL Science.

Открита за първи път през 2018 г. от археолози от археологическия парк "Колизеум", италианското министерство на културата разкри артефакта тази седмица.

Мозайката е открита в останките на луксозна градска къща, известна като домус (в древен Рим домус е типът градска къща, обитавана от висшите класи през републиканската и имперската епоха - бел.ред.) , разположена между Римския форум и склоновете на Палатинския хълм в Рим, които се намират на кратко пешеходно разстояние от Колизеума.

Някога това е бил луксозен дом с няколко етажа, градина, банкетна зала, подобна на гробница, и водна инсталация, която е работила с помощта на оловни тръби, вградени в украсените стени.

