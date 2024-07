Открит е нов микроконтинент между Гренландия и Канада

О ткрит е нов микроконтинент на Земята!

Той е открит в пролива Дейвис между югоизточната част на канадския остров Бафин и югозападната част на Гренландия. В ново проучване изследователи от Обединеното кралство и Швеция картографират микроконтинента, използвайки гравитационни данни и данни от сеизмични отражения, за да създадат тектонска реконструкция на региона.

(Във видеото може да научите повече за: Единственият континент без COVID-19)

Въпреки че геологията на региона е подробно проучена предварително, остават няколко загадки.

„Продължителен период на разцепване и разстилане на морското дъно между Гренландия и Северна Америка е формирал океанските басейни Лабрадорско море и Бафинов залив, свързани с пролива Дейвис. Въпреки това съществуват разногласия относно точните движения на плочите между Гренландия и Канада, както и относно тектонската еволюция на пролива Дейвис, като предишните модели не са в състояние да обяснят произхода на аномално дебелата континентална кора в рамките на морския път“, обяснява екипът в статията си.

Докато реконструира миналото на района, когато Гренландия се е отделила от Канада, екипът открива, че аномално дебелата кора всъщност е собствен микроконтинент; тектоничен блок, който се е отделил от континент и е заобиколен от по-тънка океанска кора.

An unknown microcontinent has been discovered between Canada and Greenland



In the Davis Strait, where the tectonic plate boundary passes, a new microcontinent is slowly growing, the formation of which began 118 million years ago. It has not yet fully separated from other… pic.twitter.com/tkB5v2Ig4e