"Изглежда като швейцарско сирене": Tайнствените "пръстени" от Намибия

Т ози пейзаж е впечатляващ, особено ако се гледа отгоре. Червените кръгове в пустинята в Намибия изглеждат сякаш са били очертани с пергел - стотици, хиляди, дори милиони. Размерите им са различни: някои са с диаметър до три, а други над 20 метра. Във вътрешността им няма никаква растителност, а пустинните треви растат около тях, пише за феномена АРД, съобщи Deutsche Welle.

Подредени са много правилно - разстоянията между тях са почти еднакви навсякъде, между 10 и 15 метра”, обяснява експертът Щефан Гетцин от Университета в Гьотинген, който от години изследва феномени като този.

Той и екипът му публикуваха проучване, в което стигат до извод какво е причинило тези уникални кръгове, пише АРД. Според изследването феноменът се дължи на безводие - недостатъчните подпочвени води не могат да поддържат растежа на тревата навсякъде и така се получават "дупки” в тревното покритие.

Fairy circles, Namibia

Photographer George Steinmetz has captured two incredible spectacles in Namibia's NamibRand Nature Reserve in this aerial shot: a galloping herd of zebra and the region's mysterious fairy circles. Experts aren't certain how these fascinating rings are pic.twitter.com/RuMqSJcuRm