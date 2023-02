Избраха най-добрия сомелиер в света

Р аймондс Томсонс от Латвия, бивша балтийска съветска република, която не произвежда вино, спечели международния конкурс за най-добър сомелиер в света - символ на разнообразните профили в тази професия, очароваща далеч отвъд лозарските региони, предаде Франс прес.

JUST IN: The best sommelier of the world was just crowned in Paris tonight. Top sommelier in the world this year is from Latvia, Raimonds Tomsons. The candidate from Denmark came second. China came third. pic.twitter.com/a9Qoc3tz3F