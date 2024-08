„Искаше ми се да знаех“: Райън Рейнолдс разказа за халюцинациите на покойния си баща

Р айън Рейнолдс е на 22 години, когато баща му, Джеймс Честър Рейнолдс, бивш полицай, е диагностициран с болестта на Паркинсон. Но семейството им във Ванкувър рядко обсъждало тази тема.

„Доколкото знам, той каза думата „Паркинсон“ може би три пъти за цялото време- и един от тях не беше пред мен. Имаше тонове отричане, тонове криене“, казва Рейнолдс, чийто баща умира през 2015 г. на 74-годишна възраст, след като живее с болестта близо 20 години.

Двамата са имали сложни взаимоотношения, изострени от халюцинациите и налудностите на баща си - два по-малко известни симптома на Паркинсон, които започват приблизително 10 години след диагностицирането на Джеймс.

„Това наистина дестабилизира отношенията ми с него, защото не знаех какво се случва“, казва Райън,

В списание People Рейнолдс разказва какво е научил за болестта на Паркинсон и каква перспектива е придобил благодарение на бащинството.

Връзката на Райън с баща му е била и предизвикателство по няколко причини.

„Баща ми беше човек, който не споделя чувствата си. Той беше боксьор, полицай, твърдоглав човек. Дори не си спомням някога да съм водил истински разговор с него. Той беше присъстващ баща, никога не пропускаше футболен мач, но просто нямаше способността да чувства или поне малко да споделя пълния спектър на човешките емоции. А гордостта просто беше толкова вкоренена в него, че диктуваше почти всичко, което правеше.“

Райън се борил все повече с отношенията им, тъй като последиците от нарастващите халюцинации и заблуди на Джеймс предизвиквали по-дълбоко разделение.

"По онова време просто си мислех: „Баща ми си губи ума“. Баща ми наистина се мъчеше да прави разлика между реалност и измислица. И впоследствие всички останали в живота му губеха основната вяра и доверие, които имаха в неговата гледна точка.“

Райън казва, че в годините след смъртта на баща си се е замислил по-задълбочено за тяхната връзка.

„Непрекъснато сглобявам парчета от историята. Всъщност не поемах собствената си отговорност. Беше ми много лесно да преглътна идеята, че с баща ми не се разбираме в нищо и че действителните отношения с него са невъзможни. И тъй като сега съм по-възрастен, поглеждам назад към това и мисля, че по-скоро това беше моето нежелание по онова време да го посрещна там, където беше. Може би можех да бъда там с него към края, а не бях. Той и аз просто се отдалечихме един от друг и това е нещо, с което ще живея завинаги.“

