Яна Маринова: Бях забравила колко е хубаво да имам време за себе си

Измайсторих си маска, да ми отива на пуловера☺️ Обръщам внимание само на позитивните си мисли и усещания, и приемам всичко на игра. Така винаги се изненадвам колко много страхотни неща съм пропуснала в живота си досега. Като това да си остана вкъщи например. Да гледам любимите си филми, да чета, да се науча да готвя... Чувствам се жена най-накрая. Бях забравила колко е хубаво да имам време за себе си. И за хората, които обичам и харесвам. Прегръщам ви❤️ #staysafe #stayhome

A post shared by Яна Маринова (@yanamarinovaofficial) on Mar 24, 2020 at 2:59am PDT