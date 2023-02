Ядрото на Земята се променя: Какво означава това за нас?

Н еотдавнашни новини в медиите обрисуваха озадачаваща картина на случващото се под земята - такава, в която земното ядро прави някои много изненадващи и неочаквани неща.

Проучване, публикувано в списание „Nature Geoscience“, описва промяна в движението на земното ядро - и с тази новина се разпространиха заглавия, някои от които твърдят, че земното ядро е спряло да се върти. Но това тълкуване всъщност е подвеждащо. Земното ядро не е спряло буквално; то обаче се променя.

The rotation of Earth’s inner core may have paused and it could even go into reverse, new research suggests. https://t.co/HThWWJxras pic.twitter.com/tG0foXGs0n