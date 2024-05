Култовата песен от "Титаник", за която Камерън и Селин Дион се бореха никога да не съществува

"Титаник" със сигурност е сред най-запомнящите се филми не само в кариерата на Джеймс Камерън, но и въобще през 90-те години на миналия век.

Продукцията изравнява рекорда за най-много спечелени награди Оскар - 11 (колкото има и "Бен Хур" от 1959 г.), в това число и за оригинална песен за My Heart Will Go On на Селин Дион. Любопитното обаче е, че култовата за милиони по света песен можеше въобще да не съществува, тъй като и двете основни лица зад нея, режисьорът и самата изпълнителка всъщност са били против създаването й.

От една страна, Камерън въобще не е искал саундтрак към лентата, спомня си Дион. "Той казваше, моят филм е достатъчно голям, за да имам нужда от певица и сингъл към него", разказва тя. Дори е дал пример със "Списъкът на Шиндлер" на колегата си Стивън Спилбърг, показвайки колко неуместно би било подобно нещо за него.

Самата Селин също нямала желание за създаването на песента, тъй като след записите, въобще не харесала чутото. Тя била убедена, че парчето ще се отрази зле на кариерата й и в крайна сметка се наложило да се намеси покойният й съпруг Рене Анжелил, който я убедил в потенциала му.

Titanic is one of the climactic moments in Céline Dion's career. Originally, James Cameron didn't want a singer for "My Heart Will Go On." Here, Céline tells the story behind "Titanic" and wearing Asprey's "Heart of the Ocean" necklace on the red carpet like Gloria Stuart (Rose.)… pic.twitter.com/EaGJ4PEYVV