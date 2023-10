Хелоуин в Белия дом: Джо и Джил Байдън бяха домакини в навечерието на празника

А мериканският президент Джо Байдън и съпругата му Джил бяха домакини на тържество в навечерието на Хелоуин в Белия дом, съобщи АП.

Събитието беше отбелязано с много книги и лакомства. Първата дама Джил Байдън, прессекретарят на Белия дом Карин Джийн-Пиер, министърът на образованието Мигел Кардона и автори четоха истории, свързани с Хелоуин.

Джил Байдън се маскира като котката си Уилоу, слагайки котешки уши, нос и опашка. "Забавлявайте се и яжте лакомства", каза тя на група деца с костюми, след като им прочете книгата ""Ten Spooky Pumpkins" ("Десет призрачни тикви").

Джийн-Пиер беше избрала ангелски крила за костюма си.

US President Joe Biden and first lady Jill Biden handed out books and candy to trick-or-treaters for Halloween. This year the focus was on books with the White House calling it a ‘Hallo-READ’ celebration pic.twitter.com/e9IbRlBjXw

След края на четенето президентът и първата дама прекараха час и половина в компанията на деца от местните училища и от семейства на военни, които бяха поканени на тържеството. Семейство Байдън изпрати децата вкъщи с кутии с бонбони, подпечатани с президентския печат. Първата дама раздаде книжки.

Джил Байдън е работила като учителка дълги години. Нейна е идеята за празник под надслов "Хелоурийд!" ("Hallow-READ!"), призрачен декор и литературни персонажи, казаха от Белия дом. Военен оркестър свиреше версии на "Thriller," "Monster Mash" и други тематични песни.

Welcome to “Hallo-READ” at the White House!



From famous literary tales and ghost stories to the spooktacular thrill of reading — we hope families and children pick out their favorite Halloween book, grab a flashlight, and take a moment to enjoy story time together. pic.twitter.com/PJO0UEi8lH