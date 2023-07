Twitter вече е X: Мъск официално промени социалната мрежа

И лон Мъск обяви, че Twitter се отказва от логото си на птица и се ребрандира с името X в последното противоречиво разтърсване на компанията за социални медии под негова собственост.

При обявяването на промените Мъск и новият главен изпълнителен директор на компанията потвърди, че приложението за социални медии бързо ще навлезе в сферата на плащанията, банкирането и търговията.

Основана през 2006 г., Twitter взема името си от звука на птичи чат и използва брандинг с птица от ранните си дни, когато компанията купува борсов символ на светлосиня птица за 15 долара, според уебсайта за дизайн Creative Bloq.

Късно вечерта в неделя главният изпълнителен директор на Twitter Линда Якарино публикува в Twitter снимка на новото лого на компанията - бял Х на черен фон - и заяви: "Х е тук! Нека направим това."

Също така късно в неделя вечер Мъск смени профилната си снимка с новото лого на компанията, което той описа като "минималистичен арт деко", и промени биографията си в Twitter на "X.com", която сега пренасочва към twitter.com.

Мъск вече е нарекъл компанията майка на Twitter корпорация X, а преди това заяви, че придобиването на гиганта в областта на социалните медии е "ускорител за създаването на X, приложението за всичко" - препратка към основаната от него през 1999 г. компания X.com, чиято по-късна версия се превърна в гиганта в областта на разплащанията PayPal.

Такова приложение би могло да функционира като платформа за социални медии, както и да включва съобщения и мобилни плащания.

"Задвижвана от изкуствен интелект, X ще ни свързва по начини, които тепърва започваме да си представяме", написа Якарино в Twitter по-рано в неделя.

Якарино, изпълнителен директор по продажбите на реклама в NBCUniversal, когото Мъск привлече миналия месец за главен изпълнителен директор на Twitter, заяви, че платформата за социални медии е на път да разшири обхвата си.

"Х е бъдещото състояние на неограничена интерактивност - съсредоточена в аудио, видео, съобщения, плащания/банкиране - създаваща глобален пазар за идеи, стоки, услуги и възможности" - написа Якарино в Twitter.

Откакто Мъск купи Twitter за 44 млрд. долара през октомври миналата година, рекламният бизнес на платформата частично се срина, тъй като маркетолозите се разочароваха от масовите уволнения в компанията, които намалиха модерирането на съдържанието - както и от стила на управление на Мъск.

В отговор на това милиардерът, шеф на SpaceX, се насочи към въвеждане на плащания и търговия чрез платформата в търсене на нови приходи.

Смята се, че Twitter има около 200 млн. активни потребители дневно, но откакто 52-годишният основател на Tesla купи приложението и уволни голяма част от персонала му, то претърпя многократни технически неуспехи.

Оттогава насам много потребители и рекламодатели реагираха отрицателно на новите такси за досегашните безплатни услуги на социалната медия, на промените в модерирането на съдържанието и на връщането на забранени преди това десни акаунти.

