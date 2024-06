"Голямо традиционно угощение": Ядосани австралийци сготвиха и язодoха крокодил

Е дна отдалечена австралийска общност си отмъсти на огромен соленоводен крокодил, като изяде 3,6-метровия звяр, обвиняван, че поглъща домашни любимци и преследва деца.

В сряда полицията в градчето Була в Северната територия на Австралия застреля крокодила, след като прецени, че той представлява "значителен риск за общността".

(Видеото е архивно: Соленоводният крокодил)

В изявление на полицията на Северната територия се казва, че хищникът "е преследвал и нападал от водата деца и възрастни" и "също така се съобщава, че е отвлякъл няколко кучета от общността".

some of the worlds largest salt water crocodiles live in the coastal regions of India all the way to northern Australia, and could grow up to lengths exceeding six meters. pic.twitter.com/0SJjZxBazV