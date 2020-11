Голям гаф: Радио публикува некролози на живи хора

Г олям гаф направиха Internationale Radio France (RFI). По погрешка радиото публикува некролозите на много известни и живи личности, съобщи Би Би Си.

Френската радиостанция публикува на своя уебсайт некролозите на кралица Елизабет Втора, на футболната легенда Пеле, също и Брижит Бардо, Клинт Истууд, бившия американски президент Джими Картър, кубинския лидер Раул Кастро, върховния ирански вожд Али Хаменей и много други.

French radio station RFI apologises after publishing obituaries of several prominent - and alive - people, including the Queen https://t.co/X4BMXHuemf