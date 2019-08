Т елевизионен водещ на новини в САЩ се извини в ефир, след като сравни чернокож колега с горила, съобщи АФП.

Алекс Хюсдън от "KOCO 5 News" в Оклахома Сити направи забележката миналия четвъртък по време на снимки в местен зоопарк.

Когато на екрана се появи видео на бебе - горила, Хюсдън, който е бял, се обърна към чернокожия си колега Джейсън Хакет и каза, че маймуната "прилича на теб“.

