Червеното месо и въглехидратите водят до глобално нарастване на диабет тип 2

П оглъщането на твърде много рафинирани, пшенични и оризови продукти, заедно с яденето на твърде малко пълнозърнести храни, подхранва растежа на нови случаи на диабет тип 2 в световен мащаб, според ново проучване, което моделира данни до 2018 г.

„Нашето проучване предполага, че лошото качество на въглехидратите е водещ фактор за диабет тип 2“, казва старши автор д-р Дариуш Мозафариан, професор по хранене в университета Тъфтс.

Друг ключов фактор: хората ядат твърде много червени и преработени меса, като бекон, колбаси, салами и други подобни. Тези три фактора - яденето на твърде малко пълнозърнести храни и твърде много преработени зърнени храни и меса - са основните двигатели на над 14 милиона нови случая на диабет тип 2 през 2018 г.

Всъщност проучването изчислява, че 7 от 10 случая на диабет тип 2 в света през 2018 г. са били свързани с лош избор на храна.

Тези нови открития разкриват критични области за национален и глобален фокус за подобряване на храненето и намаляване на опустошителните тежести на диабета.

Твърде много преработени храни

Мозафариан и неговият екип разработиха изследователски модел на хранителния прием между 1990 г. и 2018 г. и го приложиха в 184 страни. В сравнение с 1990 г. през 2018 г. има 8,6 милиона повече случаи на диабет тип 2 поради лоша диета, установи проучването.

Изследователите откриха, че яденето на твърде много нездравословни храни е по-скоро двигател на диабет тип 2 на глобално ниво, отколкото липсата на здравословни храни, особено за мъжете в сравнение с жените, по-младите в сравнение с по-възрастните хора и сред градските спрямо селските жители.

