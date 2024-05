Гениално! Село използва гигантско огледало, за да се бори с мрака

М алкото италианско село Виганела, разположено в дъното на дълбока долина в долината Антрона близо до швейцарската граница, е намерило иновативен начин да се бори с мрака, който го обгръща през зимните месеци. В продължение на векове жителите на Виганела издържат без слънчева зима, когато слънцето изчезва зад стръмните планини от 11 ноември до 2 февруари.

(Във видеото научете повече за 106-годишния мъж, който стана свидетел на 13 пълни слънчеви затъмнения)

Продължителното отсъствие на слънчева светлина се отразява на настроението и ежедневните дейности на жителите на селото, тъй като те остават в сянка, подобна на вечния здрач на полярната нощ. Решението на този уникален проблем е под формата на гигантско огледало - идея, която първоначално е предложена от местния архитект Джакомо Бонзани. Проектът е осъществен от тогавашния кмет Пиерфранко Мидали, който вижда потенциала в използването на технологиите за подобряване на живота на своите избиратели. Огледалото с размери осем метра ширина и пет метра височина е монтирано на отсрещния склон на планината на височина 1100 метра.

Viganella is a small village in Italy that suffers from a lack of sunlight for three months every year due to its location in a deep valley surrounded by high mountains. To solve this problem, the villagers installed a giant mirror on one of the peaks that reflects the sunlight… pic.twitter.com/uWfxltdjk4