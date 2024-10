Фотографи заснеха “кометата на века”

Х ора от цяла Великобритания снимат “кометата на века“, която е забелязана да се движи в небето в събота вечер.

Миналия месец кометата С/2023 А3 (Tsuchinshan-ATLAS) беше видяна от Земята за първи път, откакто са живели неандерталците, преди около 80 000 години.

В събота редица британски звездобройци заявиха, че са забелязали обекта, след като Кралското астрономическо дружество (RAS) прогнозира, че той може да бъде видян с невъоръжено око.

The highly anticipated Comet A3 (Tsuchinshan-ATLAS) lit up the night sky on Saturday, captivating viewers worldwide. This rare spectacle was last visible from Earth 80,000 years ago, during the Neanderthal era.



Повечето изображения показват кометата като ярка ивица светлина, подобна на факла, на хоризонта, предава BBC.

На други снимки се вижда следа в небето, подобна на тази, която може да се види при излизане от самолет.

Според учение от Обсерваторията на НАСА кометата може да се е доближила до Земята в събота на около 70 млн. км (44 млн. мили).

От НАСА допълват, че кометата ще бъде видима в северното полукълбо от 12.10.2024 г. до 30 октомври - по-късно обектът беше заснет в небето над САЩ в събота.

Кометата беше заснета в Испания, Италия, Уругвай и Индонезия, когато беше видима в южното полукълбо.

От RAS заявиха, че обектът е наречен “кометата на века” заради впечатляващата си яркост и видимост.

Д-р Робърт Маси от организацията посъветва ентусиастите да излязат „веднага след залез слънце“ с бинокъл, да се насочат към по-високи места и да гледат на запад към хоризонта.

Той предложи да се избягват места, където гледката към небето е затруднена.

Д-р Маси заяви, че с цифров огледално-рефлексен фотоапарат (DSLR) могат да се заснемат снимки на кометата, но каза, че с фотоапарат на мобилен телефон, поставен срещу окуляра (основен оптичен елемент на телескопите - бел.ред.) на малък телескоп, също може да се заснеме космическото събитие.

Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и катедра „Астрономия” на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” заяви, че кометата C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) вече е видима от географските ширини на България.

Той е в Астрономическата обсерватория в Белоградчик и в събота вечерта е наблюдавал и заснел кометата. Сега кометата се отдалечава както от Земята, така и от Слънцето, коментира Маркишки.

В следващите няколко вечери кометата ще се наблюдава по-удобно над западния хоризонт, но нейната яркост ще спада, каза физикът. "Най-подходящото време за нейното наблюдение е от около 19:40 ч. за района на София, до залеза на кометата малко след 20:00 ч. За районите на нашите крайморски градове е нужно да направим корекция във времето от близо 18 минути по-рано", съветва специалистът.

