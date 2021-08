Учени: Евтино лекарство срещу COVID-19 помага при обилна менструация

Е втино лекарство, което се използва при лечение на пациенти с COVID-19, настанени за болнично лечение, може да се използва и като лечение на обилна менструация. Това пише изданието Expressandstar, цитирайки учени.

Тази информация съобщава и изданието "Медикъл Експрес", като цитира данни на учени от университета на Единбург. Според учените лечението с противовъзпалителния стероид може значително да намали обилното количество кръв, което някои жени губят по време на месечния си цикъл.

В проучването са участвали 107 жени на възраст между 21 и 54 години, страдащи от обилно менструално кървене за период от шест месеца до 37 години.

Жените, които получават по 0,9 милиграма "Дексаметазон" два пъти дневно в продължение на пет дни, показват средно намаляване на количеството изгубена кръв с 19%.

