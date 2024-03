Ето защо звездите носеха червени значки на "Оскар"-ите

З везди, включително Били Айлиш и Марк Ръфало, носеха червени значки на "Оскар"-ите през 2024 г., за да покажат подкрепата си за прекратяване на огъня в Газа.

Знакът включва логото на Artists4Ceasefire - ръка с черно сърце в средата - което призовава правителството на САЩ да улесни прекратяването на огъня във войната Израел-Хамас. Някои звезди също носеха значките на тазгодишните "Грами", наградите на Гилдията на актьорите и наградите на Гилдията на режисьорите на Америка.

Последното избухване на продължаващия десетилетия регионален конфликт започна на 7 октомври, когато членове на "Хамас", въоръжената група, която управлява Газа, нахлуха в Южен Израел и извършиха серия от терористични атаки, при които 1200 души бяха убити и 253 бяха взети за заложници, съобщиха израелските власти. Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че около 30 000 души са били убити, откакто Израел е започнал своята бомбардировка като отмъщение за атаките.

“We really want lasting justice and peace for the Palestinian people.”



Actors representing Artists4Ceasefire, a coalition of more than 400 artists calling for a ceasefire in Gaza, were seen wearing red pins at the 2024 Oscars on Sunday to call for an immediate ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/pFlPtwJCLr