Bloomberg: Джеф Безос отново е най-богатият човек в света

О снователят на Amazon Джеф Безос си върна мястото на най-богатия човек в света, като измести Илон Мъск от класацията на Bloomberg Billionaires Index.

(*Видеото е архивно)

Нетното състояние на Безос възлиза на 200 млрд. долара, според класацията, изпреварвайки 198 млрд. долара на шефа на Tesla.

As Bloomberg writes, this happened after Tesla shares fell by 7.2%. Now Musk's fortune is $197.7 billion, Bezos' fortune is $200.3 billion. The third line of the rating is occupied by… pic.twitter.com/Rg6qdGNBDg