Виктория Бекъм пуска модна линия за пищни жени

В иктория Бекъм пуска тоалети и за пищните жени, за да обхване по-голям кръг потенциални купувачи, съобщава Mirror.

Модната компания на бившата спайска има финансови проблеми още от появата си през 2008 г., които напоследък се задълбочиха. Според специалисти тя има задължения, възлизащи на 54 милиона лири.

Fashion designer Victoria Beckham has launched a new clothing line for a wider range of body types 👏 https://t.co/Lh45xEUcoM