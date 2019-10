Неудобните папарашки снимки, които звездите не искат да виждате

В сички популярни хора "плащат" цената на своята известност.

За едни това са проблеми в личния живот, които стават публично достояние за много хора, макар и не по тяхно желание. За други известни пък проблемите с известността се крият в съвсем други аспекти - липса на спокойствие, постоянно вмешателство в работата им, езброй критици и папараци, които дебнат всяка тяхна крачка.

Къде се намират, с кого са, как са облечени, какво правят и как реагират.

Всеки си спомня истерията, която настъпваше, когато покойната принцеса Даяна се появи на едно или друго място. Интересът към нея беше огромен... до самия край. Дори тогава някои папараци снимаха катастрофиралата кола.

Princess Diana is exasperated over paparazzi in newly revealed audio tapes: "I've given up everything." https://t.co/U21j3g043F pic.twitter.com/iCMQCZUaDP

Поп певицата Бритни Спиърс е друг пример.

Една от най-обещаващите млади тийн звезди от началото на XXI в. бе атакувана в продължение на години от нахални фотографи, които влизаха в личното простраство на звездата. Един от най-известните случаи, заснет подробно от папараците, бе от 2007г., когато звездата собственоръчно обръсна главата си, влизайки във фризьорски салон. Именно през тези години певицата изживя най-голямата си криза.

През 2007 г. Бритни постъпи за лечение в психиатрична клиника. Тогава певицата имаше проблем с алкохола, освен, че обръсна главата си, тя нападна папараци с чадър.

Днес звездата продължава да има проблеми, но е в много по-добро здраве и обещава на феновете си, че скоро ще се завърне на сцената.

IF ONE MORE RANDOM NOSY ADULT ASKS ME WHAT I WANT TO DO WITH MY LIFE NOW THAT HIGH SCHOOL IS OVER I WILL SHAVE MY HEAD AND GO STRAIGHT UP 2007 BRITNEY SPEARS pic.twitter.com/1pcOYlZ0lO