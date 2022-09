Елтън Джон със специален концерт в Белия дом, получи медал

Б ританската попзвезда Елтън Джон изнесе специален концерт на моравата в Белия дом за президента на САЩ Джо Байдън и съпругата му Джил и за още около 2000 "ежедневни творци на историята", предаде ДПА.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Публиката на проявата, която се състоя на Южната морава под надслов "Вечер, в която надежда и история се римуват" (A Night When Hope and History Rhyme), беше съставена от учители, учащи, медицински сестри, гей активисти, семейства на военни и защитници на правата на хората с психични увреждания, които бяха дошли да гледат изпълненията на многократния носител на наградата "Грами".

Елтън Джон в инвалидна количка: Какво е здравословното му състояние?

По време на специалния концерт, който беше организиран от телевизионните канали "Хистъри Ченъл" (History Channel) и "Ей плюс И Нетуъркс" (A+E Nerworks), сър Елтън изпя няколко от най-големите си хитове като "Малката танцьорка" (Tiny Dancer), "Човекът ракета" (Rocketman) и "Не позволявай на слънцето да залезе за мен" (Don't Let the Sun Go Down on Me), преди Байдън и съпругата му Джил да изненадат певеца с Националното отличие за милосърдие (National Humanities Medal) за дейността му срещу СПИН и подпомагането на заразените с болестта чрез "Фондацията на Елтън Джон за борба със СПИН".

При връчването на награда сър Елтън каза, че е за него е чест да я получи и че е развълнуван от признанието.

Елтън Джон е с COVID-19, отложи концерти

"Откакто преди 30 години създадох фондацията на кухненската си маса в Атланта, обещах да не оставям никого в беда и ще продължа да го правя", каза той.

На събитието присъстваше и съпругът на Елтън Джон Дейвид Фърниш, който е съпредседател на фондацията му.

Почетоха Елтън Джон с възпоменателна монета

Това беше първият концерт в Белия дом на 75-годишния британски композитор на песни, откакто пя заедно със Стиви Уондър на държавна вечеря през 1998 г. в чест на бившия премиер сър Тони Блеър.

Сър Елтън е на прощално турне, което започна през юли, след над 50-годишна музикална кариера.