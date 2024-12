Ефирен джаз и магически реализъм: Вълшебният глас на Мирослава Кацарова

Е фирен, рафиниран джаз и магически реализъм поднесен с ювелирно майсторство. През годините Мирослава Кацарова се утвърждава като смислен и безкомпромисен вокален артист, който работи с най-добрите инструменталисти у нас, свързани с новите и важни развития на съвременните джаз тенденции.

Източник: Радослав Делийчев

Счита се за първия български вокалист, който реализира записи в посока най-новите и иновативни развития на българския вокален джаз. Реализирала е 4 самостоятелни студийни албума, а от 2015 година е директор, създател и селекционер на "Пловдив Джаз Фест".

Програмата, която представят Мирослава Кацарова и нейния бенд е част от проекта ѝ PALOMA, реализиран в края на 2023 година и свързан с латиноамериканската песенна традиция и присъствието ѝ в киното през годините. В нея са включени както оригинални, така и добре познати пиеси, аранжирани за джаз трио, глас и струнен квартет.

Самата Мира Кацарова има отношение към филмовата музика, заради нейния проект MY CINEMA, реализиран с някои от най-добрите български джаз артисти. А в края на годината предстоят премиери и на новия ѝ проект “BACK TO THE CINEMA”.

Често тя изразява отношението си към латиноамериканската музикална традиция, защото е автор и водещ на предаването за латино джаз ДЕЗАФИНАДО по "Джаз ФМ" радио от самото създаване на медията през 2001 година. Освен това гласът й може да бъде разпознат в джинглите на радиото, както и в специализираното предаване за вокален джаз Singin’n’Swingin’.

В концерта вземат участие още: Мирослав Турийски - пиано и автор на аранжименти, Александър Леков - бас, Младен Димитров - барабани Струнният квартет включва: Ивелина Христова - цигулка, Диляна Давидова - цигулка, Мария Великова - виола, Антоанина Юрганджиева - виолончело.

