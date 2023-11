Джъстин Торес и Нед Блекхоук сред лауреатите на американските литературни награди

Р оманът "Затъмнения" на Джъстин Торес - смел разказ, който съчетава история и въображение в описанието на цензурирано изследване на хомосексуалността, спечели американската Националната литературна награда за художествена проза, съобщи Асошиейтед прес.

Наградата за нехудожествена литература беше присъдена на книгата на Нед Блекхоук "Преоткриването на Америка: Коренното население и разрушаването на историята на САЩ", а отличието за младежка литература получи "Първи път за всичко" на Дан Сантат.

