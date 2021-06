Джокович трогна всички с жеста си към това дете (ВИДЕО)

Н овак Джокович спечели за втори път Откритото първенство на Франция по тенис ("Ролан Гарос"). А жеста му към едно дете трогна всички.

След като Джокович победи Циципас в пет сета, световният номер 1 подари ракетата си на младо момче на трибуните, което не можеше да повярва какво се случва.

Неговата реакция стана изключително популярна в социалните мрежи.

Novak Djokovic gifted away his racket to a young fan after winning the French Open.



His reaction was priceless. pic.twitter.com/HIFq9luRYN