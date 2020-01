Джокович пее песни, косовският посланик у нас се подразни

С лед триумфа на Сърбия за ATP Cup тенисистите от западната ни съседка се отдадоха на големи първенства. Сърбите надделяха над Испания във финала на новия турнир, а Новак Джокович и компания отпразнуваха купата по подобаващ начин в Сидни.

Иконата в тениса пусна видео на живо в своя Instagram-профил, който звучат поп-фолк ритми, а особено разгорещено стана след шестата минута, когато тръгна известния поп-фолк хит в България – "Луда по тебе" на Камелия, пише Gong.bg

И въпреки че спокойно сърбите могат да чуят песента, която се изпълнява и от Лепа Брена, то Джокович, Троицки и компания предпочетоха българския вариант.

Сърбите запяха известната песен на родната певица, а Джокович не скри възхвалите си към България, викайки "Само България".

От сръбската съблекалня се чува: "Поздрав за българите, нашите братя!"

Заради припев на друга песен, в която се пее " Никой не може да откъсне Косово от душата ми", посланикът на Косово в България Едон Цана написа в Twitter, че Новак Джокович е "примитивен и изостанал балкански шовинист".

Цана се е подразнил от звученето на песента "Видовдан", която остава символ на съпротивата срещу Косово.

After Military March Song they continued with Kosovo...!

You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist!

Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK