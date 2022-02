Джнифър Лорънс роди първото си дете

А ктрисата Дженифър Лорънс е родила първото си дете от съпруга си Куки Марони. Според TMZ, носителката на „Оскар“ е родила бебето си в Лос Анджелис, но няма информация за пола на бебето или точната дата, на която е родено.

31-годишната Лорънс намекна за евентуална бременност през септември,

след като беше уловена от папараци в Ню Йорк с видимо наедряло коремче. Малко след това представител на Дженифър потвърди, че тя очаква първото си дете.

Jennifer Lawrence has given birth to her first child. pic.twitter.com/Ci95bJliUu