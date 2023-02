Дженифър Анистън и Джулия Робъртс разменят телата си в нов филм

Д женифър Анистън разменя тялото си с бляскавата красавица Джулия Робъртс - новият филм на Макс Барбаков за размяна на тела изглежда ще преобърне принципите в жанра, изграден върху размяната на полярни противоположности.

Жанрът "размяна на тела" отдавна се основава на една проста предпоставка: какво би станало, ако двама души с напълно противоположни възгледи за света преживеят живота през очите на другия.

