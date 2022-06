Джейсън Момоа отправи сериозен призив

А ктьорът Джейсън Момоа, който се превъплъщава в Аквамен в едноименния филм, призова към действия, за да бъдат опазени морските ресурси, преди откриването на конференция на ООН за защита на океаните, предаде АФП.

"Океаните се нуждаят от нас", заяви актьорът пред стотина младежи от цял свят, събрали се да обсъдят действия, които биха подтикнали новите поколения за действия в защита на океаните.

"Трябва да потърсим начини да поправим вредите, които сме причинили, без здрав океан нашата планета, каквато я познаваме, няма да съществува", добави той.

