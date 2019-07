Л ятото е филмовият сезон на блокбъстърите, касовите поредици и масовото забавление, а няма по-дълголетна касова поредица, която е развличала повече поколения зрители, от тази за Джеймс Бонд. Лентите за приключенията на агент 007 вече излизат повече от 50 години и винаги са обект на какви ли не спекулации.

Нека вземем за пример нелепата информация, разпространена в последните 72 часа, че тъмнокожата актриса Лашана Линч ще поеме главната роля в поредицата от следващия филм за Бонд нататък. Фалшивата новина е плод на масово недоизчитане на непотвърдени слухове и лепене на гръмки заглавия.

Неназовани източници от снимачната площадка на 25-тия филм за Бонд пуснаха в циркулация слуха, че в началото на сюжетното действие на лентата главният герой ще се е оттеглил от MI6, което беше загатнато и в края на последната излязла част от поредицата за Бонд, „Спектър“. Екранните събития очевидно ще доведат до връщането му към активна служба и той ще открие, че в негово отсъствие MI6 са назначили номера „007“ на тъмнокожа дама, която също е шпионин към агенцията.

Това е цялата история. Не, героинята на Лашана Линч няма да бъде Джейн Бонд или друга подобна феминизирана версия на централния персонаж. Няма да бъде новото лице на поредицата, ролята ѝ ще бъде поддържаща и по всяка вероятност ще предаде номера „007“ обратно на емблематичния протагонист. Но технически тя ще бъде агент 007 в определена част от филма, което дава повод на всички гръмки заглавия, които може би сте видели да излизат през последните дни.

Не за първи път медиите разпространяват слухове за оттеглянето на Джеймс Бонд

като екранен персонаж и като поредица на големия екран. Всъщност преди точно 30 години, през юли 1989-та, излиза филмът, който известно време мнозина смятат за финал на поредицата. „Упълномощен да убива“ е вторият и последен проект на Тимъти Далтън в легендарното амплоа на Бонд и се смята за относителен провал заради ниските си постъпления.

Но причината не е в главния актьор, нито в мрачния сюжет на лентата, далеч по-реалистичен от леко абсурдните космически похождения на агент 007, изигран от Роджър Мур, в „Муунрейкър“. Повечето ревюта в момента на излизането на филма, както и много ретроспективни текстове, оценяват високо именно по-реалистичното и по-напрегнато действие, от което отсъстват излишни шеги и любовни авантюри.

Причината е в изцяло променената геополитическа ситуация в света в сравнение с момента, в който авторът Йън Флеминг пише романите си за Джеймс Бонд и EON Productions започва да създава филмите за прочутия шпионин. Мнозина започват да се съмняват дали в един свят без Желязна завеса и без голяма тоталитарна страна като Съветския съюз, която почти неизменно е илюстрирана като зла източна империя в американските и британските филми, има място за герой като агент 007.

Това довежда до най-дългата пауза между филми от поредицата за Бонд в цялата ѝ дълга история.

Минават цели шест години от 1989 до 1995 г. и премиерата на „Златното око“, вероятно най-важният и със сигурност един от най-добрите филми от поредицата, с който режисьорът Мартин Кембъл, продуцентката Барбара Броколи и новата звезда на поредицата Пиърс Броснан доказват, че агент 007 не е реликва от Студената война, а може да бъде модерен екшън герой.

Оттогава насам сме гледали по кината четири филма с Броснан в главната роля и още толкова с Даниел Крейг. Догодина очакваме 25-ия филм за Бонд,

но какво всъщност знаем със сигурност за лентата на този етап?

На първо място, филмът се очаква по кината на 8 април, дата, която го отдалечава от премиерите на последните няколко части от поредицата, които бяха позиционирани през есента. Засега през същия месец не е насрочено излизането на каквито и да е други касови заглавия, тъй че box office успехът на лентата е математически гарантиран.

Но потенциалът на филма за високи финансови постъпления е подкрепен не само от проста математика. Това ще бъде петият проект на Даниел Крейг в амплоато на Бонд, а актьорът дотук се е утвърдил като един от най-печелившите изпълнители на ролята. Всеки от филмите с негово участие е регистрирал приходи в размер над 500 милиона долара, а „Скайфол“ и до днес си остава единствената част от поредицата за агент 007 с постъпления над 1 милиард.

007 star Daniel Craig, director Cary Fukunaga and the #Bond25 crew were out in the sunshine today shooting across a number of London locations, including Whitehall, where Daniel filmed a scene with a classic @astonmartin V8, first seen in a Bond film in THE LIVING DAYLIGHTS. pic.twitter.com/rhs13nNeyW