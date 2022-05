Два дни след края на делото: Джони Деп участва в концерт

Д жони Деп се появи изненадващо на сцената на концерта на Джеф Бек в Шефилд, Северна Англия - само два дни след приключването на шестседмичното му съдебно дело във Вирджиния, САЩ.

На 27 май журито в процеса за клевета между Деп и бившата му съпруга Амбър Хърд беше призовано да разгледа присъдите си.

Само 48 часа по-късно Деп се появи в Шефилд, за да участва в концерт от европейското турне на Джеф Бек, който се проведе на 29 май.

Феновете в публиката бяха силно изненадани, когато Деп се появи на сцената, за да изпее кавъра си на "Isolation" - първоначално песен на Джон Ленън - която той и Бек издадоха заедно през 2020 г.

Един фен написа в Twitter: „Джони е абсолютен луд… напуска съда в петък, свири на концерт в Шефилд във Великобритания в неделя…"

Друг публикува: "Как ще спя сега, след като видях някого, когото никога не съм предполагал, че ще видя в Шефилд, където живея?"

Johnny Depp’s now back doing what he loves the most ! Few days after end of the trial, he’s on stage with Jeff Beck singing « isolation »



« Victim of the insane.. » pic.twitter.com/kiD2AO6QbV