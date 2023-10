Древният тунел "Веспасиан Тит": За какво са го използвали римляните

В древния свят са издълбани много тунели - от тунела на Езекия в древен Йерусалим (през който посетителите могат да се разходят днес) до римските тунели на Клавдий - най-дългите тунели в древния свят. Друг от зашеметяващите римски тунели, който може да се види, е тунелът "Веспасиан Тит" в Антиохия.

Антиохия някога е била третият по големина град на Древната римска империя и е останала важна по време на периода на кръстоносните походи. Макар че днес се вижда малко от огромния древен град, един от трайните римски паметници е тунелът "Веспасиан Тит", построен за съседния пристанищен град Селекуя в Пиерия. Тунелът "Веспасиан Тит" е построен в древна Сирия (днес в провинция Хатай в съвременна Турция).

Древният елинистически пристанищен град Селевкия в Пиерия

Тунелът "Веспасиан Тит" е построен за древния пристанищен град Селевкия в Пиерия близо до Антиохия. Селевкия Пиерия е основана около 300 г. пр.н.е. от елинистическата империя на Селевкидите (един от фрагментите на империята на Александър Велики).

За града се борят Птолемеите (гръцки владетели на Египет) и Селевкидите. Преминава няколко пъти от едни ръце в други, докато през 219 г. пр. н. е. Птолемеите окончателно са прогонени от региона. С течение на времето градът се разраства и процъфтява през римския период.

В по-късната Римска империя императорите Диоклециан и Констанций разширяват пристанищата му, които в различни периоди служат и на римския флот. Повечето от запазените днес постройки са от римския период (включително тунелът "Веспасиан Тит").

The alphabet of the archaeological sites in Turkey - "S" like Seleucia Pieria - a Hellenistic town, the seaport of Antioch ad Orontes. The ruins include a necropolis, citadel, temples, some irrigation works as well as some fortifications. pic.twitter.com/7ybODhpPhW — TurkishArchaeoNews (@turarchaeonews) September 5, 2021

Древната римска диверсионна система Селевкия-Пиерия

Една от многото римски останки, които можете да видите в Селевкия в Пиерия, е тунелът "Веспасиан Тит". Това е древен воден тунел, построен през I и II в. сл. Хр. и е бил част от по-голям проект за отклоняване на водата, който е включвал язовир, канал и две тунелни секции.

Римляните са били велики инженери и са се опитали да намерят решение на заплахата от наводнения за древния град. Наводненията не само щели да навредят на града, но и да затлачат пристанището. Римляните построили система от канали и тунели, за да отклонят водите от наводненията.

Части от системата за отклоняване на водата:

Язовир (за отклоняване на водата)

Къс тунел за подхождане

Първа секция на тунела

Междинен канал

Втора секция на тунела

Дълъг канал за източване

Каналът за отвеждане на отпадъчните води е най-дългият сегмент от системата за отвеждане на отпадъчните води с дължина около 635 метра. Според ЮНЕСКО цялата система, включително тунелите, е дълга 875 метра, докато други източници твърдят, че тунелите или системата са дълги 1380 метра (разминаването вероятно се дължи на несъгласие кои точно части от системата да бъдат измерени).

Vespasianus Titus Tunnel,Hatay, Samandag pic.twitter.com/R3gplkv8wj — A Sky Scraper (@a_sky_scraper) March 2, 2022

Тунелите "Веспасиан Тит" от системата за отклоняване на наводненията

Както подсказва името, тунелът е поръчан от римския император Веспасиан (управлявал от 69 до 79 г. сл. Хр.) и продължен от сина му Тит (управлявал от 79 до 81 г. сл. Хр.). Именно тези императори потушават юдейското въстание и разрушават Йерусалим през 70 г. сл. н. е., а след това построяват Колизеума в Рим (отчасти с плячката, взета от Юдея).

Тунелът "Веспасиан Тит" всъщност е завършен едва при управлението на император Антоний Пий (управлявал от 138 до 161 г.). Посетителите могат да видят имената на Веспасиан и Тит, издълбани в скалата в първия участък на тунела, и след това името на Антоний Пий в скалата в другия участък на тунела.

Can you guess the location? pic.twitter.com/l8EHW7Iy2d — Following Hadrian (@carolemadge) August 2, 2017

По данни на ЮНЕСКО първата секция на тунела (наречена Тунел I) е дълга 90 метра, а втората секция на тунела (наречена Тунел II) е дълга 31 метра.

Тунелът "Веспасиан Тит" е построен в подножието на планината Нур и близо до съвременното турско село Джевлик (на 22 мили или 35 километра югозападно от съвременния град Антакия, построен върху древната Антиохия).

От 2014 г. тунелът е включен в предварителния списък на ЮНЕСКО за световното културно наследство и днес е отворен за посетители. Той напомня, че не всички велики римски водни съоръжения са били за вкарване на вода в града (като акведуктите), понякога те са били за отвеждане на водата от града.

В никоя епоха от човешката история няма толкова много тунели, колкото сега. Говори се, че Лондон има най-голямата тайна система от тунели; от изоставени линии на метрото до стари военни тунели и тунели за бягство. Някои от не толкова тайните изоставени тунели на Лондон са отворени за посетители.