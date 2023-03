Призната за невинна: Гуинет Полтроу спечели делото за ски инцидента от 2016 г. (СНИМКИ)

С ъдът стигна до присъда в гражданския процес между Гуинет Полтроу и Тери Сандерсън за сблъсъка със ски, който се случи преди седем години.

След по-малко от три часа разисквания журито установи, че 50-годишната Полтроу не е виновна за удара и че пенсионираният оптометрист Сандерсън е виновен на 100 %, и това е причинило вреда на актрисата.

В хода на двуседмичното производство журито беше натоварено със задачата да определи какво са правили Полтроу и Сандерсън преди и след инцидента от 26 февруари 2016 г., кой е бил скиорът и кой в кого се е блъснал.

Полтроу каза в изявление: „Чувствах, че приемането на невярно твърдение компрометира почтеността ми. Доволна съм от резултата и оценявам цялата упорита работа на съдия Холмбърг и съдебните заседатели и им благодаря за тяхната внимателност в разглеждане на този случай."

Сандерсън за първи път съди Полтроу през 2019 г. Първоначално той заведе дело, търсейки обезщетение в размер на над 3,1 милиона долара, но съдия Кент. Р. Холмбърг намали тази сума до 300 000 долара преди началото на процеса на 21 март.

Полтроу поиска обезщетение от 1 долар, както и адвокатски хонорари.

Gwyneth Paltrow whispered “I wish you well” to Dr. Sanderson, the man who sued her over ski crash, as she left the courtroom with her $1 victory. pic.twitter.com/4p176ec19d

Преди журито да вземе решението си, те изслушаха редица медицински експерти, както и членове на семейството на Сандерсън, които говориха за неговите наранявания, медицинска история и личност преди и след инцидента с Полтроу.

Самите Полтроу и Сандерсън свидетелстваха по време на процеса, като актрисата и пенсионираният лекар представиха противоположни мнения за сблъсъка.

Jurors in Gwyneth Paltrow’s ski crash trial said Terry Sanderson was “100 percent” at fault on a slope in Park City, Utah, and awarded the actress $1, the sum she had requested in her countersuit. https://t.co/fzAYfiqwFk pic.twitter.com/RURXP3sKzA