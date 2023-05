ДНК тест разреши близо 50-годишен случай в Канада

Б лизо 50-годишен случай в Квебек най-накрая беше разрешен, след като ДНК тест свърза убийството на 16-годишно момиче с починал мъж, чието тяло е било погребано на повече от 800 мили в Западна Вирджиния. Това гласи съобщение на канадската полиция, предава CNN.

Шарън Приор е била отвлечена на 29 март 1975 г. в района на Поант Сен Шарл в Монреал, а тялото ѝ е намерено четири дни по-късно в парцел в Лонгюи, съобщават от полицията. Лонгьой се намира в провинция Квебек, от другата страна на река Сейнт Лорънс от Монреал.

Според съобщението служителите от отдела за неразкрити убийства към отдела за тежки престъпления на полицията в Лонгюийл и други специалисти са използвали генетична генеалогия, за да установят ДНК връзка между уликите, намерени на местопрестъплението, и американско семейство, живеещо в Западна Вирджиния.

